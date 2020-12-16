Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 01:23

Как традиционно и происходит в подобных случаях, вслед за стадией отчаянного отрицания в Армении начинается стадия осознания действительности. Перейдет ли она в стадию принятия – неизвестно, но от осознания уже точно никуда не деться. Естественно, весьма сложно принять тяжелую реальность и смириться с тем, что военное поражение и потеря территорий, которые еще в начале сентября воспринимались исключительно как свои, — это всерьез и надолго.

Вместе с тем армянское общество начинает понимать, что военная победа в начале 90-х, скорее, была случайностью, стечением обстоятельств, чем закономерностью. И что историю вспять не вернуть и Азербайджан больше никогда не будет таким слабым, разрозненным и уязвимым, как в 90-х прошлого века. А сейчас на дворе уж почти 2021-й, и назад пути нет. Впрочем, осознать и даже принять - это одно, а вот извлечь уроки из своего поражения - совсем другое. Армянский народ сегодня в глубоком кризисе идентичности: вся идеология армянства, всё, на чем воспитывались целые поколения, – рухнуло, и восстановление движения вперед требует полного переосмысления прошедшего пути и планов на будущее. Проигравшие в войне нации нередко умудрялись совершить гигантский скачок в экономике как раз потому, что поражение меняло их мышление, а ощущение унижения стимулировало движение вперед. Это как худосочный юноша, которого унижали в детстве, может стать чемпионом мира по тяжелой атлетике – стиснув зубы, назло всем. Теперь все зависит только от народа Армении, и никого больше – откажутся ли армяне от комплексов прошлого и добьются серьезных успехов или снова будут ходить по кругу. Это исключительно их выбор, и никто другой вместо них этого не сделает. Если обобщить, то у Армении на сегодняшний день всего два пути. Первый – идти на второй круг. Не сделать глубинных выводов из собственной трагедии и попытаться войти в одну и ту же реку вторично. Изобразить дело так, что нынешнее поражение – просто случайность, связанная с негативной ролью Пашиняна. Вот скинем Пашиняна, решим все проблемы с Россией и будем думать о новой победе...

То есть игнорировать главную, фундаментальную причину своего фиаско… А заключается она в том, что большие государства могут позволить себе отбирать территории у малых – так мир создан и на таком принципе сформировано большинство стран мира. Но в мировой истории очень мало прецедентов, когда страна может долго удерживать территории, принадлежащие более крупного государству. Армения была обречена на поражение в день, когда задекларировала за собой победу в 94-м году, откусив кусок, который был ей явно не по зубам. Все остальное: Пашинян, Россия, плохой менеджмент, скромный бюджет - это так, небольшие гирьки, служившие лишь с довеском к главной, фундаментальной причине: нельзя отбирать территории у страны с населением в 2-3 раза больше и быть уверенным в том, что это сойдет с рук. Выдающегося ума человек – Левон Тер-Петросян понял это в далеком-далеком 1997 году, когда вроде бы ничего не предвещало беды. Но он разглядел первые контуры будущей грозы – встающий на ноги и растущий Азербайджан. И понял, что рано или поздно Баку потребует своего. Но тогда его не поняли, и герой войны ушел со своего поста в статусе изменника.