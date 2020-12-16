У Армении больше нет права на ошибку взгляд из Тбилиси
Как традиционно и происходит в подобных случаях, вслед за стадией отчаянного отрицания в Армении начинается стадия осознания действительности. Перейдет ли она в стадию принятия – неизвестно, но от осознания уже точно никуда не деться.
Естественно, весьма сложно принять тяжелую реальность и смириться с тем, что военное поражение и потеря территорий, которые еще в начале сентября воспринимались исключительно как свои, — это всерьез и надолго.
Вместе с тем армянское общество начинает понимать, что военная победа в начале 90-х, скорее, была случайностью, стечением обстоятельств, чем закономерностью. И что историю вспять не вернуть и Азербайджан больше никогда не будет таким слабым, разрозненным и уязвимым, как в 90-х прошлого века. А сейчас на дворе уж почти 2021-й, и назад пути нет.
Впрочем, осознать и даже принять - это одно, а вот извлечь уроки из своего поражения - совсем другое.
Армянский народ сегодня в глубоком кризисе идентичности: вся идеология армянства, всё, на чем воспитывались целые поколения, – рухнуло, и восстановление движения вперед требует полного переосмысления прошедшего пути и планов на будущее.
Проигравшие в войне нации нередко умудрялись совершить гигантский скачок в экономике как раз потому, что поражение меняло их мышление, а ощущение унижения стимулировало движение вперед. Это как худосочный юноша, которого унижали в детстве, может стать чемпионом мира по тяжелой атлетике – стиснув зубы, назло всем.
Теперь все зависит только от народа Армении, и никого больше – откажутся ли армяне от комплексов прошлого и добьются серьезных успехов или снова будут ходить по кругу. Это исключительно их выбор, и никто другой вместо них этого не сделает.
Если обобщить, то у Армении на сегодняшний день всего два пути.
Первый – идти на второй круг. Не сделать глубинных выводов из собственной трагедии и попытаться войти в одну и ту же реку вторично. Изобразить дело так, что нынешнее поражение – просто случайность, связанная с негативной ролью Пашиняна. Вот скинем Пашиняна, решим все проблемы с Россией и будем думать о новой победе...
То есть игнорировать главную, фундаментальную причину своего фиаско… А заключается она в том, что большие государства могут позволить себе отбирать территории у малых – так мир создан и на таком принципе сформировано большинство стран мира. Но в мировой истории очень мало прецедентов, когда страна может долго удерживать территории, принадлежащие более крупного государству.
Армения была обречена на поражение в день, когда задекларировала за собой победу в 94-м году, откусив кусок, который был ей явно не по зубам.
Все остальное: Пашинян, Россия, плохой менеджмент, скромный бюджет - это так, небольшие гирьки, служившие лишь с довеском к главной, фундаментальной причине: нельзя отбирать территории у страны с населением в 2-3 раза больше и быть уверенным в том, что это сойдет с рук.
Выдающегося ума человек – Левон Тер-Петросян понял это в далеком-далеком 1997 году, когда вроде бы ничего не предвещало беды. Но он разглядел первые контуры будущей грозы – встающий на ноги и растущий Азербайджан. И понял, что рано или поздно Баку потребует своего. Но тогда его не поняли, и герой войны ушел со своего поста в статусе изменника.
Первый вариант послевоенного поведения армян предусматривает, что все остается как было: что Карабах снова стоит выше интересов всей Армении, что они опять готовы терпеть не пойми кого у власти только ради сохранения призрачной надежды на возвращение отобранных когда-то у соседей земель.
В таком случае уроки из трагедии не будут сделаны и никакого рывка вперед не будет. Москва как гегемон и стратегический союзник несет на территорию Армению довольно своеобразную российскую систему управления, хорошо описанную еще со времен Гоголя и Салтыкова-Щедрина. В России эта система более или менее работает, так как является органичной для русского народа, но на Кавказе, в силу местного максимализма и амбициозности, нередко приводит к разрушительным результатам.
Ереван вынужден придерживаться этих правил игры только ради Карабаха. Продолжать терпеть Москву и смиренно принимать, по сути, случайных людей во власти, только ради призрачной надежды отвоевать земли назад, иначе придется признать, что тысячи армян погибли напрасно.
И есть второй вариант. Понять, что прошлое – это прошлое, история - это история, а современность есть современность. Что нация, которая живет прошлым – теряет будущее. Что пора уже прекратить думать о том, кто первым принял христианство, кто придумал грузинам алфавит и кто по национальности был Наполеон.
Забудьте исторические обиды, которых у всех стран в отношении друг друга не меньше, чем у армян к тюркам, оставьте геноцид историкам, а не политикам…
Откажитесь от национальной идеологии, суть которой состоит в том, что территории – превыше всего. Ведь на самом деле неважно, на каких землях реет ваш флаг, важно - как устроена жизнь на той территории, которая пока еще у вас..
Мы все живем по соседству с этим народом и прекрасно знаем его потенциал. Достижения армян в Баку и целые районы старого Тбилиси, построенные армянскими купцами, более чем убедительно свидетельствуют, на что они способны, если дать им возможность.
Армения заслуживает намного лучшей доли, чем та, что она имеет сейчас. Не будь Карабахской войны и противостояния с двумя соседними тюркскими странами, уверен, Армения сегодня была бы чем-то вроде Гонконга.
Этот шанс был потерян в 1994 году, но он появился сейчас. После тяжелого поражения в войне у армян возник исторический шанс отказаться от вредоносной идеологии и сделать настоящий рывок вперед. Но сделать этот чрезвычайно сложный шаг могут только они, и никто больше.
Армения уже допустила ошибку, не послушав Левона Тер-Петросяна. Но лимит заблуждений исчерпан, и у армян нет права на повторную ошибку…