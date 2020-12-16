США: не хотим вводить санкции по «Северному потоку-2», но будем...

США продолжат вводить санкции в отношении проекта «Северный поток-2» и рассчитывают, что им удастся помешать его реализации. Об этом заявил на интернет-конференции вашингтонского Атлантического совета заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.

«Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект», - цитирует его ТАСС.

«Я бы сказал, что эти санкции работают, и мы остановим этот трубопровод», - полагает американский дипломат.

По мнению Робинсона, остановка «Северного потока-2» может стать залогом для налаживания отношений между США и Россией в будущем.

Согласно его версии, в настоящее время Москва этим проектом стремится расширить свое влияние в Европе и «продвигать свои геополитические интересы».

В свою очередь сенатор Тед Круз (республиканец от штата Техас), участвовавший в дискуссии, также выразил уверенность в успехе второй волны санкций. По его мнению, благодаря дополнительным рестрикциям газ по трубопроводу «никогда не будет доставляться». Речь идет о санкциях, которые вошли в одобренный ранее обеими палатами Конгресса США проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год (начался 1 октября).