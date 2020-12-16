Георгий Ванян: «Кто будет воевать с Азербайджаном? Сыновья президента, которые в Лондоне?»

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Армянский правозащитник Георгий Ванян - человек, который сам себя называет миротворцем в изгнании. Haqqin.az ранее со ссылкой на фейсбук Ваняна писал, как в разгар войны в Карабахе он публично обращался к премьеру Николу Пашиняну с требованием прекратить боевые действия, потому что «война с соседом - это преступление». За публикацию, призывавшую к диалогу с Азербайджаном, полиция тогда пригрозила ему штрафом в размере от 300 000 до 700 000 драм (620-1 500 долларов США), а если он откажется удалить пост, штраф увеличится до 1 млн драм (2 100 долларов США). Ванян отказался подписывать акт и заявил, что не заплатит, пока не получит причину штрафа в письменном виде.

В посте, который вменяют в вину правозащитнику, опубликованном в Facebook в пятницу, Ванян написал, что Армения «давно переступила рубеж преступлений против своих собственных граждан». «Прекратите этот преступный победный фарс: соседа не побеждают, соседа не топчут, соседа не уничтожают, — написал он. — С соседом говорят, говорят, говорят до тех пор, пока не появится способность разговаривать на одном языке, до взаимопонимания». «Забудьте, откажитесь от преступного обмана о спасительной силе «стратегического союзника». В условиях этой действующей безотказно бойни забудьте, отставьте нелепый поиск союзников, позорную надежду на подаяние от международного сообщества в виде признания того, что подвергаешься геноциду», — говорилось в его посте. «...Надо просто делать все возможное, чтобы это поскорее закончилось. И самый короткий путь — прямые переговоры Армении с Азербайджаном, к чему я и призываю», — заключил армянский правозащитник. Российский блогер Алексей Романов разместил на своем YouTube-канале интервью с Ваняном. Романов припоминает Ваняну, как он еще в 2006 году говорил, что Армения должна была изначально признать территориальную целостность Азербайджана и стать гарантом безопасности Нагорного Карабаха – тогда войны бы не было.