Георгий Ванян: «Кто будет воевать с Азербайджаном? Сыновья президента, которые в Лондоне?»
Армянский правозащитник Георгий Ванян - человек, который сам себя называет миротворцем в изгнании. Haqqin.az ранее со ссылкой на фейсбук Ваняна писал, как в разгар войны в Карабахе он публично обращался к премьеру Николу Пашиняну с требованием прекратить боевые действия, потому что «война с соседом - это преступление».
За публикацию, призывавшую к диалогу с Азербайджаном, полиция тогда пригрозила ему штрафом в размере от 300 000 до 700 000 драм (620-1 500 долларов США), а если он откажется удалить пост, штраф увеличится до 1 млн драм (2 100 долларов США). Ванян отказался подписывать акт и заявил, что не заплатит, пока не получит причину штрафа в письменном виде.
В посте, который вменяют в вину правозащитнику, опубликованном в Facebook в пятницу, Ванян написал, что Армения «давно переступила рубеж преступлений против своих собственных граждан». «Прекратите этот преступный победный фарс: соседа не побеждают, соседа не топчут, соседа не уничтожают, — написал он. — С соседом говорят, говорят, говорят до тех пор, пока не появится способность разговаривать на одном языке, до взаимопонимания».
«Забудьте, откажитесь от преступного обмана о спасительной силе «стратегического союзника». В условиях этой действующей безотказно бойни забудьте, отставьте нелепый поиск союзников, позорную надежду на подаяние от международного сообщества в виде признания того, что подвергаешься геноциду», — говорилось в его посте.
«...Надо просто делать все возможное, чтобы это поскорее закончилось. И самый короткий путь — прямые переговоры Армении с Азербайджаном, к чему я и призываю», — заключил армянский правозащитник.
Российский блогер Алексей Романов разместил на своем YouTube-канале интервью с Ваняном.
Романов припоминает Ваняну, как он еще в 2006 году говорил, что Армения должна была изначально признать территориальную целостность Азербайджана и стать гарантом безопасности Нагорного Карабаха – тогда войны бы не было.
«Все правители Армении изначально де-юре признали территориальную целостность Азербайджана. В этом даже признался 10 ноября Никол Пашинян. Он говорил, что когда познакомился с документами переговорного процесса, то понял, что «нам уже больше никак не выкрутиться». Все эти долгие 30 лет Армения выкручивалась», - сказал Ванян.
По словам правозащитника, все 30 лет власти Армении обманывали граждан. Он убежден, что приход к власти Пашиняна не был следствием бархатной революции: «Люди верили, что это революция. Но вопрос номер один в Армении и Азербайджане – это карабахский конфликт. По линии этого вопроса Никол Пашинян и стал преемником Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаряна, Сержа Саргсяна… В казарме революций быть не может… Думаете, что Серж Саргсян, Роберт Кочарян, которые владеют Арменией, так легко, «бархатно», интеллигентно, передали бы власть? Да постреляли бы всех к чертовой матери! Пролили бы кровь. Ереван превратили бы в море крови».
Ванян призывает не делать из Пашиняна козла отпущения, ибо в случившемся виновата вся правящая элита Армении: «Вместе в течение 30 лет они предавали интересы граждан Армении. Они – это политический бомонд… Эти 5-7% диктуют свои условия всем остальным, потому что весь капитал, который они украли у граждан Армении, принадлежит им».
«Целых 30 лет мы объявляли всему миру, что мы победили. Но на самом деле мы проиграли самой Армении», - сказал Ванян.
По его словам, кадры, на которых видно, что армяне, уезжающие из освобожденных азербайджанской армией районов, увозят с собой нажитое имущество, демонстрируют нищету, в которой они жили. При этом Ванян убежден, что армяне сжигали свои дома и леса не по собственной воле: «Думаю, что это был управляемый процесс. Если внимательно изучить одно из обращений президента Армении, можно найти этому доказательства. Это был месседж к тому, чтобы воевать дальше, чтобы конфликт продолжался... А кто будет воевать? Сыновья президента, которые сидят в Лондоне? Или лидер оппозиции, который говорит: будем воевать до последней капли крови...»
По мнению Ваняна, для предотвращения кровопролития Никол Пашинян должен был уже 27 сентября бортом номер один отправиться в Баку и вести с Ильхамом Алиевым переговоры напрямую, без посредников. Однако нынешние власти Армении на это не способны. «Нынешняя власть – политический банкрот. Поэтому мы потеряли Армению. Мы потеряли суверенитет Армении. Вопросы в Армении не решаются. В Ереване продолжаются митинги…»
Ванян убежден, что сейчас Пашинян должен немедленно сесть за стол переговоров с Ильхамом Алиевым без посредников: «Нельзя больше повторять ошибки, жертвовать человеческими жизнями».