Спикера Мирзояна в премьеры Армении?

Власти Армении продумывают различные сценарии выхода из кризиса, в который страна попала после поражения в войне в Карабах е. Автор Sputnik Армения Ашот Сафарян пишет, что "одним из таких сценариев, судя по отдельным утечкам в прессе, является избрание премьером нынешнего спикера Арарата Мирзояна".

Сафарян называет Мирзояна "верным соратником Никола Пашиняна", при этом журналист отмечает, что "Мирзоян в то же время имеет репутацию куда более сдержанного политика, способного, в отличие от Пашиняна, легко найти общий язык с оппонентами. Уход Пашиняна и приход Мирзояна теоретически мог бы разрядить ситуацию, но способен ли он в долгосрочном разрезе стабилизировать страну и поставить ее на правильные рельсы — вопрос открытый".

По мнению политтехнолога Вигена Акопяна, рокировка внутри власти наверняка рассматривается Пашиняном, но к ней он прибегнет на пути продления власти в последнюю очередь. В пользу сценария с Мирзояном говорит и то, что спикер парламента в последнее время проводит активные встречи с президентом, разными политическими силами, католикосом и т.д.

"Какую-то активность в деятельности Мирзояна мы видим, и чувствуется, что из него хотят слепить второй полюс во власти. Налицо попытки задействовать план Б, так как план А, каковым является удерживание Пашиняном власти любой ценой, сорвался", — сказал Акопян в интервью Sputnik Армения.

Акопян сомневается, что с приходом Мирзояна в кресло премьера удастся стабилизировать ситуацию... К тому же Мирзоян обладает куда меньшим влиянием в команде, чем Пашинян, и трудно представить, что, имея не столь сильные стартовые позиции, спикеру удастся урегулировать обстановку.

При этом армянский политтехнолог называет Мирзояна "куда более адекватным политиком, умеющим прислушиваться к чужому мнению, в отличие от действующего премьера. Мы не видели каких-то эксцентричных поступков со стороны Мирзояна, это более уравновешенный деятель".