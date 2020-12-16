Политика субсидий в 2021 году: какими новшествами порадует государство азербайджанских фермеров?

Новость, которую азербайджанские фермеры предвкушали с таким нетерпением, не заставила себя долго ждать. Совет по аграрным субсидиям обнародовал коэффициенты субсидий на 2021-й год.

Большинство коэффициентов остались прежними, а значит, государство и в 2021-м году продолжит оказывать широкую поддержку сельскому хозяйству. При этом есть новшества, которые еще больше обрадуют фермеров.

Одним из важнейших нововведений является выдача субсидий на повторные посевы. Летом после сбора урожая зерна посевные площади до осени не используются на протяжении 120-130 дней. Учитывая это, государство мотивирует фермеров заниматься повторными посевами. Согласно новому решению, за летний повторный посев кукурузы, подсолнуха, сои, просо, кормового сорго и картофеля фермеры будут получать по 60 манатов за каждый гектар. То есть у фермеров есть шанс получить от государства дополнительные субсидии. Таким образом, земля будет использована более эффективно, фермеры смогут зарабатывать больше и количество урожая тоже повысится.

Второе новшество: с 2021 года в Азербайджане впервые будет внедрен механизм единовременных посевных субсидий. В целях частичной компенсации затрат на закладку новых садов по шести видам плодовых культур будет предоставлена единовременная субсидия на посадку. В частности, разовые выплаты по заложенным в 2021 году лимонным садам составят 11 тысяч манатов за гектар, апельсиновым и мандариновым садам - 9 тысяч манатов за гектар, на деградированных земельных участках и с низким баллом бонитета гранатовым садам - 5 тысяч манатов за гектар, 4900 манатов - за гектар по оливковым садам, а также 4400 манатов - за гектар по ореховым садам, закладываемым в горных и предгорных районах на пустующих землях Лесного фонда.

То есть государство, компенсируя часть расходов, обеспечивает развитие садоводства, возвращает к активной посевной деятельности деградированные земли, увеличивает экспортный потенциал страны на среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Интересно, что эти нововведения не потребуют от государства выделения дополнительных средств из бюджета. Сумма, выделенная для субсидий, останется той же, что и в этом году. То есть средства будут расходоваться более рационально.