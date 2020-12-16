Политика субсидий в 2021 году: какими новшествами порадует государство азербайджанских фермеров?
Новость, которую азербайджанские фермеры предвкушали с таким нетерпением, не заставила себя долго ждать. Совет по аграрным субсидиям обнародовал коэффициенты субсидий на 2021-й год.
Большинство коэффициентов остались прежними, а значит, государство и в 2021-м году продолжит оказывать широкую поддержку сельскому хозяйству. При этом есть новшества, которые еще больше обрадуют фермеров.
Одним из важнейших нововведений является выдача субсидий на повторные посевы. Летом после сбора урожая зерна посевные площади до осени не используются на протяжении 120-130 дней. Учитывая это, государство мотивирует фермеров заниматься повторными посевами. Согласно новому решению, за летний повторный посев кукурузы, подсолнуха, сои, просо, кормового сорго и картофеля фермеры будут получать по 60 манатов за каждый гектар. То есть у фермеров есть шанс получить от государства дополнительные субсидии. Таким образом, земля будет использована более эффективно, фермеры смогут зарабатывать больше и количество урожая тоже повысится.
Второе новшество: с 2021 года в Азербайджане впервые будет внедрен механизм единовременных посевных субсидий. В целях частичной компенсации затрат на закладку новых садов по шести видам плодовых культур будет предоставлена единовременная субсидия на посадку. В частности, разовые выплаты по заложенным в 2021 году лимонным садам составят 11 тысяч манатов за гектар, апельсиновым и мандариновым садам - 9 тысяч манатов за гектар, на деградированных земельных участках и с низким баллом бонитета гранатовым садам - 5 тысяч манатов за гектар, 4900 манатов - за гектар по оливковым садам, а также 4400 манатов - за гектар по ореховым садам, закладываемым в горных и предгорных районах на пустующих землях Лесного фонда.
То есть государство, компенсируя часть расходов, обеспечивает развитие садоводства, возвращает к активной посевной деятельности деградированные земли, увеличивает экспортный потенциал страны на среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Интересно, что эти нововведения не потребуют от государства выделения дополнительных средств из бюджета. Сумма, выделенная для субсидий, останется той же, что и в этом году. То есть средства будут расходоваться более рационально.
Есть новшество и касательно выращивания фундука. Если в 2020 году производители фундука получали субсидии только в 13 районах, то в следующем году эта цифра возрастет до 18. Государственная поддержка производителям фундука начнет также распространяться на ореховые сады в Агдашском, Товузском, Тертерском, Шамахинском и Ярдымлинском районах.
В целом садоводство занимает все более важное место в аграрной политике государства. И это естественно, потому что на фрукты, выращенные в Азербайджане, есть большой спрос как на внутреннем рынке, так и заграницей. Это одна из самых стабильных и прибыльных областей аграрного сектора.
Согласно механизмам выдачи субсидий, применяемым с 2020 года, за закладку новых интенсивных фруктовых садов применялись разные коэффициенты. Со следующего года согласно решению Совета по аграрным субсидиям, размер субсидий будет одинаковым. За закладку новых интенсивных садов фермеры в первые четыре года будут получать 700 манатов за гектар, а в дальнейшем – 240 манатов за гектар.
Субсидии стали важным орудием в развитии сельского хозяйства. Когда этим орудием правильно управляют, оно приносит больше урожая, увеличивается прибыль фермеров, усиливается обеспечение продовольственной безопасности. В результате зарабатывают и государство, и фермер. Для государства одна из главных выгод заключается в том, что улучшается финансовое благосостояние граждан. Это и есть цель социально ориентированной аграрной политики, проводимой президентом Ильхамом Алиевым: чтобы фермеры могли больше зарабатывать.
А итоговый результат таков: нынешние механизмы выдачи субсидий будут и в дальнейшем оказывать положительное влияние на расширение занятости в сельской местности, увеличение урожая, повышение прибыли, в том числе и в валюте.