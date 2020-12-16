Польский эксперт: боевой опыт азербайджанской армии нужно внести в военные учебники

Методы войны в Карабах е должны быть включены в учебники по военному искусству и тщательно изучены. Об этом заявил отставной майор польской армии, военный эксперт Гжегож Тржечак. Во время службы в армии майор командовал эскадрильей, в составе которой были и беспилотные летательные аппараты.

Военный эксперт говорит, что современная война «перешла в трехмерное пространство». Так, 44-дневная война в Карабахе отличалась массовым использованием азербайджанской армией дронов, что стало одной из основных причин поражения армянской армии.

«Эта война в корне отличается от войн 5-7-летней давности. Беспилотники не только выполняли ударную и разведывательную функцию, но и служили ложными целями для обнаружения позиционных районов систем ПВО. Беспилотники также стали боеприпасами, которые могут долго висеть над целью и поражать ее в любой момент. Особое внимание следует уделить психологической стороне вопроса – оператор одним движением джойстика может убить десятки солдат, как в компьютерных играх», - заявил эксперт.

Эксперт отмечает, что военным операторам, которые управляют роботизированными системами, требуется специальная подготовка.

«Уроки Карабаха говорят нам следующее: необходимо работать над изменением военных доктрин и правил. Надо понять: готовы ли военные сражаться с невидимым врагом», - заявил Гжегож Тржечак.