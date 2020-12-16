Макрон поставил под угрозу 50 французских компаний в Азербайджане

Мамед Эфендиев, отдел экономики 10:57

Осуждение, проявленное французским руководством в связи с освобождением Азербайджанской армией оккупированных Арменией территорий, уже отразилось на разных сферах азербайджано-французского сотрудничества. Если политические аспекты взаимных упреков известны из СМИ, то Государственный таможенный комитет Азербайджана раскрыл и их экономическую подоплеку.

Объем двусторонних внешнеторговых операций за 10 месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на 42% и составил 427,9 млн долларов. Хотя в целом внешнеторговый оборот страны за тот же период снизился лишь на 25,7%, составив более 21 млрд долларов (сказываются последствия пандемии коронавируса). В частности, экспорт во Францию упал в 6,4 раза и составил 83,35 млн долларов, а доля этой страны в общем экспорте Азербайджана снизилась до 0,68%. Правда, при этом французский импорт увеличился с 212,1 млн долларов до 344,6 млн долларов, что повысило его долю в общем импорте Азербайджана до 3,93% против 1,85% за тот же период прошлого года. В итоге сальдо внешнеторгового оборота осталось отрицательным для Азербайджана, составив 261 млн долларов. И теперь, думается, азербайджанская сторона будет принимать меры для ликвидации такой невыгодной для себя экономической диспропорции.

По меньшей мере несуразные заявления президента Эммануэля Макрона, принятые сенатом Франции резолюции о необходимости признания несуществующей «Нагорно-Карабахской Республики» уже сказывались на двусторонних отношениях. И остановить этот процесс теперь будет сложно. Но стоило ли Парижу так настойчиво портить отношения с Баку в угоду Еревану, может, сотрудничество с Арменией приносит Франции больше дивидендов? Факты, однако, говорят об обратном. Баку - самый крупный торговый партнер Парижа на Южном Кавказе, на его долю приходится 2/3 общего торгового оборота Франции в этом регионе. Суммарный объем ее торговли с Арменией и Грузией в 2 раза меньше товарооборота с Азербайджаном. По итогам 2019 года экспорт Азербайджана во Францию составил 537 млн долларов, а стоимость импорта из Франции была равна 251 млн долларов. Тогда как с Арменией эти же показатели составили, соответственно, 8,72 млн долларов и 82,95 млн долларов. То есть по экспорту во Францию Азербайджан в 62 раза опережал Армению, а по импорту - в 3 раза. Комментарии, как говорится, излишни.

Как отмечает исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, торговый оборот между двумя странами характеризовался позитивной динамикой. Только в 2019 году экспорт из Азербайджана во Францию вырос на 21,5%, а импорт – на 37%. Франция была 11-й среди стран, в которые экспортирует Азербайджан (4%), и 12-й с долей в 1,83% среди импортеров. Причем импортировали мы не только духи, косметику и лекарства, но и поезда, оборудование для железных дорог и метро, ядерные реакторы, электрооборудование, автомобили, осветительную продукцию и т.д. И вот Париж под влиянием армянского лобби ослабляет позиции своих компаний в Азербайджане, пополняющих французский бюджет, создает им трудности в Азербайджане и Турции с численностью потребительского рынка 10 млн и 83 млн соответственно. И интересы продающих свою продукцию на рынке Азербайджана компаний Michelin, Renault, Citroen, Peugeot, Tefal, Loreal, Dior, Lancome, Lacoste, YvesSaintLaurent, Louis Vuitton, Chloe, Chanel, Nina Ricci, Cartier, Givenchy, Garnier, Danone, Activia, President, Perrier, Evian, Elle&Ville, Doux приносятся в жертву армянского фанатизма.