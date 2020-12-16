Вся правда о Баиловском замке теперь в одной книге

11:10

В то время как весь азербайджанский народ празднует славную Победу и освобождение родных земель после 30-летней оккупации, Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» презентовало новую историческую книгу. И это не случайно. Ведь одной из главных причин присвоения и фальсификации истории, географии, этнографии и фольклора Азербайджана является то, что порой мы сами не с полной ответственностью относимся к изучению, к пропаганде собственной истории и культуры.

Полноценное изучение истории и культуры Азербайджана началось лишь после обретения страной независимости. Особые успехи в этом направлении были достигнуты в последние годы благодаря вниманию и заботе руководства страны и лично президента Ильхама Алиева. Новый исторический труд, созданный в рамках проекта «Памятники Государства Ширваншахов», посвящен одному из самых загадочных памятников средневековья – Баиловской крепости.

Автор книги доктор философии по истории, доцент Сабухи Ахмедов известен читателям благодаря своим книгам, посвященным различным страницам истории Азербайджана. Вовсе не случайно, что новая книга по инициативе Музейного центра «Ичеришехер» посвящена именно Баиловскому замку. Как только не называли это чудо – «подводный караван-сарай», «Баиловские камни», «город Сабаил». Это один из немногочисленных наших памятников, абсолютное большинство фризов которого (около 700!) сохранилось в комплексном виде и не вывозилось с территории республики. Этот памятник архитектуры был возведен в Бакинской бухте и в различное время, в зависимости от уровня моря, то возвышался, то исчезал под водами.

Примечательно, что, несмотря на обилие заметок о Баиловском замке, до сих пор не было ни одного комплексного научного-исследовательского труда о нем. Это в первую очередь объясняется спецификой источников и литературы об этом памятнике. Впервые за эту ответственную и крайне сложную работу взялся Сабухи Ахмедов, который в ходе работы комплексно изучил труды по археологии, геологии, историографии, архитектуре и др. Используя эти материалы, автор попытался найти ответы на многочисленные вопросы об истории этого замка, его архитектуре, назначении и т.д.

Книга состоит из пяти глав и составлена в хронологическом порядке. В итоге читатель словно отправляется в путешествие во времени и лично наблюдает за событиями в Бакинской бухте начиная с самых древних времен и заканчивая 21 веком.