50 000 манатов армии Азербайджана от страховой компании «Мега»

С целью поддержки Азербайджанской армии, одержавшей победу в 44-дневной войне за освобождение оккупированных земель, страховая компания «Мега», деятельности которой сегодня исполняется 10 лет, перечислила в Фонд помощи армии Азербайджана 50 000 манатов.

«Мы верим в силу нашей армии и уверены, что под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева все наши оккупированные земли будут освобождены от врага и вскоре территориальная целостность нашей страны будет восстановлена. Победа за нами! Вместе мы сила!» - заявили в компании.