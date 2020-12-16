Минтруда об аресте своего бывшего сотрудника

Арестован бывший начальник Службы медико-социальной экспертизы и реабилитации Апшеронского района Азербайджана Министерства труда и социальной защиты населения Орудж Нусрет оглу Мамедов. Об этом haqqin.az сказал заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникации Минтруда Фазиль Талыбов.

По словам Талыбова, несколько месяцев назад в министерстве в связи с деятельностью Мамедова было проведено расследование: «В его работе были выявлены серьезные правонарушения, и он был освобожден от занимаемой должности. Для дачи правовой оценки действиям Мамедова в прокуратуру были отправлены соответствующие документы. В результате расследования в отношении Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста».