Госкомиссия об обмене пленными и поисках пропавших без вести

На сегодняшний день с поля боя было вынесено 314 тел азербайджанских и 775 армянских военнослужащих. Об этом в интервью агентству АзерТАдж сказал руководитель Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов.

Он отметил, что важной задачей Госкомиссии является освобождение пленных и удерживаемых по принципу «все за всех». Эльдар Самедов сказал, что 14 декабря 2020 года, по указанию главы государства Ильхама Алиева 14 граждан Азербайджана были освобождены из армянского плена и заложников и доставлены в Баку. 12 из них – это те, кто по разным причинам попал в плен в ходе Отечественной войны, а еще двое — это Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, которые в 2014 году были незаконно взяты в заложники в 2014 году. Руководитель Рабочей группы сказал, что наши освобожденные граждане при всестороннем внимании и заботе в настоящее время проходят обследование и лечение, и восстанавливают свое здоровье.

Эльдар Самедов также сказал, что в настоящее время в военном плену в Армении удерживаются трое граждан Азербайджана, что зарегистрировано и международными организациями.

«По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева, исходя из принципов гуманизма, Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан в одностороннем порядке при участии Министерства обороны Азербайджанской Республики, при посредничестве ОБСЕ и МККК 29 октября, 2 декабря, 9 декабря и 11 декабря текущего года передала противоположной стороне 9 армян. В ходе этих процессов азербайджанская сторона, исходя из принципов гуманизма, в первую очередь передала пожилых людей их близким», - сказал Эльдар Самедов.

Он отметил, что в целом были освобождены 54 армянина: «6 из них - лица, задержанные на территории Азербайджана до 27 сентября 2020 года. Кроме того, при отступлении вооруженных сил Армении 2 тяжело больных армянских гражданина, оставленные в регионе боевых действий в беспомощном состоянии, несмотря на лечение, полученное в больнице в Азербайджане, и тщательные усилия врачей, скончались, поэтому тела были переданы другой стороне при посредничестве международных организаций».