Чавушоглу: Турция ответит на санкции США

Турция не намерена отступать в вопросе приобретения российских зенитных ракетных систем С-400, несмотря на введенные из-за них санкции США. Об этом заявил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу 24 TV.

"Мы продолжим предпринимать шаги, чтобы наша оборонная промышленность стала более независимой. По теме С-400 мы не отступим назад. Санкции - это ошибочное решение, мы предпримем ответные шаги", - подчеркнул турецкий министр, передает ТАСС.