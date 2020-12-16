Госкомиссия: армянская сторона бесчеловечно обращалась с азербайджанскими пленными

«Во время Отечественной войны армянская сторона, игнорируя нормы международного гуманитарного права, права человека, а также обязательства Женевских конвенций, к которым она присоединилась, бесчеловечно обращалась с азербайджанскими пленными, ставя их жизнь под угрозу». Об этом в интервью агентству АзерТАдж сказал руководитель Рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдар Самедов.

По его словам, в связи с этим имеются неопровержимые доказательства - видеоматериалы и фотографии, которые зафиксировали сами армянские военные.