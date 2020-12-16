Полиция выявила тысячи нарушителей карантина
Накануне, 16 декабря, были возвращены 1 607 транспортных средств, пытавшихся пересечь карантинные посты без соответствующего разрешения, сообщили в пресс-службе МВД.
Согласно информации, за указанный период в отношении 2 646 человек, нарушивших правила карантинного режима, применены меры административного взыскания.
В сообщении отмечается, что проводимые в данном направлении мероприятия служат обеспечению безопасности населения и охране его здоровья. МВД еще раз просит граждан строго соблюдать применяемые меры изоляции, с пониманием отнестись ко всем рекомендациям, предложениям и решениям.