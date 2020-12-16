Банк Республика запускает предновогоднюю кредитную кампанию “20+21”

Каждый из нас строит планы на следующий год и загадывает желания в преддверии праздника. Теперь осуществить самые смелые мечты и достигнуть поставленных целей будет еще легче. Так, с 17 декабря Банк Республика запускает кампанию по наличным кредитам «20+21», благодаря которой клиенты банка получат сразу 3 выгодных предложения для осуществления новогодних планов.

Оформив наличный кредит в рамках кампании, клиенты получат 3-месячный льготный период, в течение которого к выплате будут подлежать только начисленные проценты. Другими словами, первые 3 месяца следующего года можно не беспокоиться о выплате основной суммы по кредиту.

Наряду с этим, банк предоставляет 20%-ную скидку на комиссию по всем наличным кредитам, что сделает оформление кредита в Банке Республика еще выгоднее.

Третьим предложением в рамках новогодней кампании является выплата кешбэка по кредиту в размере 21% от общей суммы выплаченных процентов в течение 3-месячного льготного периода.

Также одним из преимуществ оформления наличного кредита в Банке Республика является наличие выгодной процентной ставки по кредиту – от 15% годовых.

Воcпользоваться новогодним предложением “20+21” можно также онлайн на официальном сайте, фейсбук-странице банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144 144.

Кампания активна с 17 декабря 2020 до 15 января 2021 года.