Виталий Дымарский: «То, чего требуют от Пашиняна армяне, невозможно осуществить войной» взгляд со стороны

Записал Джейхун Наджафов, собкор

Редактор питерского отделения «Эха Москвы» политолог Виталий Дымарский полагает, что Армения скоро начнет рассматривать различные варианты реванша за поражение в карабахской войне.

Политолог Виталий Дымарский

Политолог уверен, что, несмотря на давление армянской оппозиции, премьер-министр Армении Никол Пашинян удержится во власти, и для происходящих ныне в Карабахе процессов это предпочтительнее, чем его уход.

«Я бы не хотел, чтобы Пашинян ушел в отставку, так как в той ситуации, которая создалась на момент подписания трехстороннего соглашения 10 ноября, он сделал максимум возможного. То, что от него требует большинство населения, армянская армия не в силах осуществить войной. Если встать на позицию армянской стороны, то критиковать Пашиняна нет никаких оснований», - сказал Дымарский.

Эксперт считает, что в последних разговорах Пашиняна с Путиным речь шла не о смене премьера в Армении. «Пашинян пришел к власти демократическим путем, и вряд ли у него было желание советоваться с Москвой, как ему поступать дальше. Внутри своей страны в политической плоскости он будет поступать достаточно самостоятельно», - предвидит он.

Другое дело, подчеркивает политолог, что в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, где обеим сторонам - Еревану и Баку - приходится обсуждать все происходящие процессы с Москвой, так как Россия взяла себя роль посредника и миссию миротворца. Так что можно предположить, что контакты Пашиняна с Кремлем связаны с событиями не в Армении, а в Карабахе.

Комментируя известное решение сената Франции, Дымарский указывает, что президент Франции все же не последовал совету своего парламента о признании «НКР», так как это привело бы только к обострению ситуации, что французскому лидеру вовсе не нужно.

«Решение сената Франции - отголосок старого противостояния Парижа и Анкары. Понятно, что определенное влияние на политическую элиту Франции оказывает армянская диаспора. Но решение сената исходит скорее из недобрых отношений между Францией и Турцией, чем отношений между Арменией и Азербайджаном. Франция больше других европейских стран возражала против принятия Турции в Евросоюз», - напоминает эксперт.

Россия взяла себя роль посредника и миссию миротворца

Однако, по мнению политолога, армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе не завершился. Армения недовольна тем, что потеряла большие территории вне Карабаха и немалую часть непосредственно самого Нагорного Карабаха. А Азербайджан не доволен тем, что не взял под свой контроль весь Карабах.

«Стратегической задачей Баку был весь Карабах, но определенная часть все еще остается вне контроля, - отмечает Дымарский. - Таким образом, у сторон две противоположные задачи. Тем более что проигравшая сторона будет все время держать в сознании идею реванша, а Азербайджан как победившая сторона будет думать о возможности довести процесс возвращения Карабаха до полного завершения. Поэтому заключенное трехстороннее соглашение о прекращении огня и вводе миротворцев, к сожалению, не означает окончательное решение карабахской проблемы. Армения будет просматривать различные варианты реванша, а Баку свои действия в случае возобновления войны. Трудно сказать, сколько продлится перемирие, но вероятность возобновления боевых действий очень высока. Проблема в том, что на мирных переговорах в рамках МГ ОБСЕ не был достигнут компромисс. А попытки нахождения компромисса были, стороны даже предприняли определенные шаги в сторону мирного решения конфликта. И нынешнюю ситуацию в Нагорном Карабахе можно было бы установить дипломатическим путем. Но не получилось…».

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