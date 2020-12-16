Виталий Дымарский: «То, чего требуют от Пашиняна армяне, невозможно осуществить войной» взгляд со стороны
Редактор питерского отделения «Эха Москвы» политолог Виталий Дымарский полагает, что Армения скоро начнет рассматривать различные варианты реванша за поражение в карабахской войне.
Политолог уверен, что, несмотря на давление армянской оппозиции, премьер-министр Армении Никол Пашинян удержится во власти, и для происходящих ныне в Карабахе процессов это предпочтительнее, чем его уход.
«Я бы не хотел, чтобы Пашинян ушел в отставку, так как в той ситуации, которая создалась на момент подписания трехстороннего соглашения 10 ноября, он сделал максимум возможного. То, что от него требует большинство населения, армянская армия не в силах осуществить войной. Если встать на позицию армянской стороны, то критиковать Пашиняна нет никаких оснований», - сказал Дымарский.
Эксперт считает, что в последних разговорах Пашиняна с Путиным речь шла не о смене премьера в Армении. «Пашинян пришел к власти демократическим путем, и вряд ли у него было желание советоваться с Москвой, как ему поступать дальше. Внутри своей страны в политической плоскости он будет поступать достаточно самостоятельно», - предвидит он.
Другое дело, подчеркивает политолог, что в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, где обеим сторонам - Еревану и Баку - приходится обсуждать все происходящие процессы с Москвой, так как Россия взяла себя роль посредника и миссию миротворца. Так что можно предположить, что контакты Пашиняна с Кремлем связаны с событиями не в Армении, а в Карабахе.
Комментируя известное решение сената Франции, Дымарский указывает, что президент Франции все же не последовал совету своего парламента о признании «НКР», так как это привело бы только к обострению ситуации, что французскому лидеру вовсе не нужно.
«Решение сената Франции - отголосок старого противостояния Парижа и Анкары. Понятно, что определенное влияние на политическую элиту Франции оказывает армянская диаспора. Но решение сената исходит скорее из недобрых отношений между Францией и Турцией, чем отношений между Арменией и Азербайджаном. Франция больше других европейских стран возражала против принятия Турции в Евросоюз», - напоминает эксперт.
Однако, по мнению политолога, армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе не завершился. Армения недовольна тем, что потеряла большие территории вне Карабаха и немалую часть непосредственно самого Нагорного Карабаха. А Азербайджан не доволен тем, что не взял под свой контроль весь Карабах.
«Стратегической задачей Баку был весь Карабах, но определенная часть все еще остается вне контроля, - отмечает Дымарский. - Таким образом, у сторон две противоположные задачи. Тем более что проигравшая сторона будет все время держать в сознании идею реванша, а Азербайджан как победившая сторона будет думать о возможности довести процесс возвращения Карабаха до полного завершения. Поэтому заключенное трехстороннее соглашение о прекращении огня и вводе миротворцев, к сожалению, не означает окончательное решение карабахской проблемы. Армения будет просматривать различные варианты реванша, а Баку свои действия в случае возобновления войны. Трудно сказать, сколько продлится перемирие, но вероятность возобновления боевых действий очень высока. Проблема в том, что на мирных переговорах в рамках МГ ОБСЕ не был достигнут компромисс. А попытки нахождения компромисса были, стороны даже предприняли определенные шаги в сторону мирного решения конфликта. И нынешнюю ситуацию в Нагорном Карабахе можно было бы установить дипломатическим путем. Но не получилось…».