Турция о нарушении прекращения огня в Карабахе

Турция предпринет необходимые шаги по обеспечения устойчивого прекращения огня в Карабахе, сказал в интервью телеканалу 24 TV министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Турецкий министр отметил, что в настоящее время идут переговоры с Азербайджаном по вопросам, связанным с наблюдательными пунктами: "В самое ближайшее время мы создадим этот центр, а также предпримем необходимые шаги по обеспечению устойчивого прекращения огня. Целесообразно реализовать это быстро. В последние дни произошли случаи нарушения прекращения огня с армянской стороны. Азербайджан дал ответ, но здесь есть и ответственность России, потому что в соответствии с трехсторонним заявлением, там присутствуют российские миротворческие силы. Россия должна пресекать нарушение прекращения огня".