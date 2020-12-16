Kontakt Home примет участие в реставрации памятников истории и культуры Карабаха

Под руководством Верховного Главнокомандующего наша храбрая армия при всеобщей поддержке народа достигла исторических успехов и всего за 44 дня положила конец тоске по Карабах у, которая длилась почти 30 лет. В результате исторической победы, достигнутой на основе нашего единства, азербайджанский флаг теперь развевается на землях Карабах а, освобожденных от армянских агрессоров.

На этот раз сеть магазинов Kontakt Home, отличившаяся активными патриотическими проектами с первых дней Второй Карабах ской войны, внесет свой вклад в восстановление памятников историко-культурного наследия, разрушенных армянским вандализмом в Карабах е. Об этом сообщили в компании.

Как бы мы ни были счастливы победой, нынешнее состояние около 1000 религиозных, исторических и культурных памятников местного, регионального и международного значения, разрушенных армянским вандализмом в Нагорном Карабахе и прилегающих районах за последние 30 лет, сильно разочаровывает каждого азербайджанца.

С целью устранения нанесенного ущерба сеть магазинов Kontakt Home внесёт свой вклад в восстановление и защиту разрушенных памятников истории и культуры. Компания уже направила обращение в соответствующие органы и организации по этому поводу.

В то же время Kontakt Home призывает другие компании и предпринимателей присоединиться к этой инициативе, т.е оказать финансовую и моральную поддержку в восстановлении культурного наследия в древнем Карабахе.

Отметим, Kontakt Home выделил материальную помощь суммой в более 500 000 манатов на лечение ветеранов Отечественной войны, улучшение жилищных условий семей шехидов, а также поддержку семей сотрудников компании, отправленных в армию. Также со стороны компании были списаны долги сети семей шехидов и ветеранов войны, потерявших трудоспособность. Вместе с этим компания заморозила активную задолженность участников войны.