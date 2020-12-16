Началась большая пресс-конференция Путина

В Москве началась ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина в онлайн-формате. В Центре международной торговли разместились 247 представителей иностранных и федеральных российских СМИ, в регионах открыты свои площадки.

Глава российского государства находится в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находятся с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.

Журналисты региональных СМИ участвуют в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для связи с Москвой в каждом округе организованы специальные площадки.

В этом году журналистам запретили приносить в зал плакаты больше формата А4, поскольку конференция проходит в онлайн-формате. В предыдущие годы это был один из основных элементов шоу – журналисты соревновались, чей слоган привлечет больше внимания.