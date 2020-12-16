UNEC поднялся на 30 ступеней в Региональном рейтинге QS

В рейтинговой таблице по региону “QS Развивающаяся Европа и Центральная Азия” Рейтингового агентства на 2021 год Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) по сравнению с прошлым годом поднялся на 30 ступеней, расположившись среди 221-230 лучших университетов.

По сравнению с прошлым годом UNEC, увеличив число набранных баллов по индикатору, по результатам текущего года поднялся на одну ступень и стал 2 рейтинговым университетом Азербайджана. Среди специализированных университетов Азербайджана UNEC на первом месте.

В рейтинговой организации лучший результат UNEC показал по индикатору “Репутация работодателей”. UNEC, показавший лучший результат среди 96 лучших университетов региона, определился на первом месте среди университетов Азербайджана.

UNEC, поднявшись на 17 ступеней по сравнению с прошлым годом по индикатору «Академическая репутация», добился 136-го места в регионе, а в Азербайджане - второго.