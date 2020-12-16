В Агдаме начала действовать местная структура МЧС

МЧС Азербайджана продолжает формировать местные структуры на освобожденных от оккупации территориях, сообщает пресс-служба МЧС.

В селе Гызыл Кенгерли Агдамского района приступило к работе подразделение пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

Подразделение оснащено соответствующей техникой и оборудованием.

Напомним, что ранее местные структуры Государственной противопожарной службы МЧС начали функционировать в городах Шуша, Физули, Джабраил, Зангилан, Губадлы, Кельбаджар и поселке Гадрут Ходжавендского района.

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