В Агдаме начала действовать местная структура МЧС
МЧС Азербайджана продолжает формировать местные структуры на освобожденных от оккупации территориях, сообщает пресс-служба МЧС.
В селе Гызыл Кенгерли Агдамского района приступило к работе подразделение пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
Подразделение оснащено соответствующей техникой и оборудованием.
Напомним, что ранее местные структуры Государственной противопожарной службы МЧС начали функционировать в городах Шуша, Физули, Джабраил, Зангилан, Губадлы, Кельбаджар и поселке Гадрут Ходжавендского района.