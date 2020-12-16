«Дезинформация»: Ереван опровергает сообщения об отставке Пашиняна

Пресс-служба правительства Армении опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что премьер-министр Никол Пашинян якобы собирается 31 декабря объявить о своей отставке.

"Слухи о том, что якобы в своем новогоднем обращении премьер-министр собирается объявить о своей отставке, не соответствуют действительности, более того, полностью являются дезинформацией. Призываем не поддаваться "новостям" некоторых СМИ, которые осуществляют информационный террор и спонсируются и направляются определенными и конкретными силами", - заявили РИА Новости в пресс-службе кабмина.

Ранее армянский онлайн-ресурс hraparak.am сообщил, что во властных кругах "ходят слухи, что Пашинян 31 декабря объявит о своей отставке и внеочередных выборах".