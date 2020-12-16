Сотрудники Госкомтаможни пресекли очередную попытку контрабанды наркотиков. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни, на таможенно-пропускном пункте Шахтахты был остановлен грузовой автомобиль марки Volvo с госномерами 67E47910, следовавший в Германию транзитом через Нахчыванскую Автономную Республику.

В ходе физического осмотра прицепа грузовика, среди перевозимой старой мебели был обнаружен замаскированный тайник, в котором находилось 30 свертков с опиумом. Общий вес изъятых наркотиков составил 23 кг 950 грамм.

По факту возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.