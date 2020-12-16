Афины решили всерьез поиграть в большую политику - на противостоянии с Турцией заработать право входить в число государств, определяющих мировую повестку. И заодно, как-то уже посолиднее выглядеть в глазах Парижа, Лондона, Берлина и Рима, на Афины взирающих как на бедного родственника.

Парламент Греции одобрил госбюджет на 2021 год, представленный правительством. Премьер-министр страны объявил, что в 2021 году расходы на оборону достигнут 5,5 млрд евро, что на 57% больше по сравнению с 2019 годом.

Понятно, что игры в большую политику должны обязательно сопровождаться бряцанием оружия, громкими заявлениями о верности сюзерену и всевозможными дипломатическими прорывами. Собственно, эти «превозмогания» амбициозного греческого руководства мир и наблюдал в последние дни.

Для начала глава греческой дипломатии Никос Дендиас провел видеоконференцию со своим индийским коллегой, в ходе которой обсуждалось укрепление двухсторонних отношений. Как говорилось в официальном заявлении: «На фоне событий в Восточном Средиземноморье и Южной Азии», что означает дружбу Афин и Нью-Дели против Турции и Пакистана.

И делать будут это со всей серьезностью, включая сюда и сотрудничество в военно-технической сфере, о чем на минувшей неделе договорились министр обороны Греции Никос Панагиотопулос и посол Индии в Афинах.

Не смогли обойти своим вниманием греческие дипломаты и введения американцами санкций против Турции. «Санкции были необходимы не для того, чтобы наказать Турцию, а как способ подчеркнуть, что Турция вышла за границы не только из-за приобретения С-400, которые, кстати, могут поставить под угрозу жизнь личного состава стран - членов НАТО в будущем, но из-за ее общего поведения: в Восточном Средиземноморье, на Кавказе, в Ливии, Сирии, Ираке, во всем нашем регионе», - заявил в этот радостный для Афин день все тот же Никос Дендиас.

И Вашингтону, что называется, респект с поклоном выдал, и Анкару в очередной раз попытался пнуть – многогранный человек, этого не отнять, с упорством дятла молотит в одну и ту же точку: «страшнее Турции угрозы миру нет!»

Увеличение военного бюджета в этой цепи событий выглядит вполне логичным шагом. Логичным, но неадекватным, что, впрочем, для Афин стало уже «фирменным почерком». Наращивая военные расходы, руководство Греции полностью игнорируют ситуацию в экономике страны – а между тем там все очень запущено и перспективы, мягко говоря, оптимистичными не выглядят.

«Экономическая активность в Греции, как ожидается, сократится на 10 процентов в 2020 году», - говорится в промежуточном докладе Банка Греции о денежно-кредитной политике 2020 года. – «Восстановление ожидается в 2021 и 2022 годах, когда ВВП вырастет на 4,2% и 4,8% соответственно», но это неточно.

Все надежды вновь, как и совсем недавно – на экономическую помощь Евросоюза. Ожидается, что Греция получит гранты ЕС на сумму около 9% ВВП в 2021-26 годах и станет крупнейшим бенефициаром среди всех стран еврозоны. Как заявил на днях премьер-министр Кириакос Мицотакис, «в общей сложности 72 миллиарда евро поступят в страну из европейских фондов в течение следующих семи лет… И эти средства будут одними из самых высоких в еврозоне в процентах к ВВП».