Госграница Азербайджана с Арменией на участке Зангилана с Капаном будет как в СССР

Мэр города Капан Геворк Парсян заявил, что начался демонтаж оборонительных укреплений армянской армии на стратегических высотах в районе государственной границы Армении и Азербайджана. По его словам, объекты переходят под контроль ВС Азербайджана, сообщает «Спутник-Армения».

«Добровольцам из Минобороны сказали отойти от своих оборудованных позиций до советских границ». От нашей жилой зоны ВС Азербайджана будут в 1 км, от аэропорта – в 200-300 метрах», - сказал Парсян.

По сведениям армянских телеграм-каналов, завтра до 17:00 все высоты около Капана перейдут под контроль подразделений ВС Азербайджана.

Отметим, что данные высоты находятся за пределами бывших границ Армянской ССР на территории Зангиланского района Азербайджана.