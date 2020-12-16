Хорошая новость: выздоровевших от коронавируса в Азербайджане больше заболевших

В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 4 124 новых случая заражения коронавирусом. Согласно сообщению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, 4 205 человек вылечились и были выписаны домой.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 38 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.



С конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 191 460 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 127 064 пациента вылечились, 2 088 - скончались.

Число активных больных, проходящих лечение в пандемических больницах, составляет 62 308.