МВД: Ковид-больные продолжают нарушать режим самоизоляции
В Азербайджане продолжаются контрольно-профилактические меры по предотвращению массового распространению инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба МВД.
16 декабря сотрудники полиции и военнослужащие Внутренних войск задержали в общественных местах по республике 47 больных коронавирусом, без соответствующего разрешения покинувших места проживания.
42 из них были возвращены домой, пятеро госпитализированы.
В отношении 28 из них возбуждено уголовное дело по ст. 139-1.1 УК Азербайджана.