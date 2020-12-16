Азербайджанским морякам больше не нужно продлевать дипломы

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Государственного морского агентства, данное решение было принято из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Государственное морское агентство продлило до 31 марта 2021 года срок действия документов и сертификатов (дипломов) азербайджанских моряков.

В связи с этим Госагентство направило соответствующие уведомления в Международную морскую организацию, структуры, осуществляющие контроль за портами и флагами, судоходным компаниям, владельцам судов и др.

Учитывая, что азербайджанские моряки работают на судах, плывущих под флагами Азербайджана и других государств, срок действия их документов личности и сертификатов продлевается до 31 марта 2021 года при соблюдении следующих требований:

Агентства, комплектующие суда личным составом, судоходные компании или же сами моряки должны в электронном виде направить обращения о продлении сроков действия документов. Также должно быть направлено письмо, обосновывающее причину продления сроков действия документов и официальное уведомление от порта или миграционной структуры о невозможности покинуть судно.

Напомним, что срок действия документов сначала был продлен до 1 июля 2020 года, затем 1 октября 2020 года и 31 декабря 2020 года.