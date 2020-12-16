В Азербайджане продолжаются мероприятия по поддержке героев Отечественной войны и членов их семей. Так, сотрудники Минтруда и социальной защиты населения ознакомились с положением семьи Гусейна Атакишиева, раненного во время боев, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

Отец героя - Афган Атакишиев, по профессии портной, не имеет возможности работать из-за отсутствия необходимого оборудования.

Сотрудники министерства сразу же привлекли его к программе самозанятости.

«Афган Атакишиев получил оборудование (несколько столов для швейных машин, паровой утюг, гладильную доску и пр.), необходимое для ателье. Мать участника войны работает, а его брат Эльмир привлечен к оплачиваемым общественным работам.

Группа инвалидности Гусейна Атакишиева будет установлена в ближайшие дни, в зависимости от которой ему будут назначены соответствующие ежемесячная пенсия и пособие, а также предоставлены услуги по реабилитации», - сказали в министерстве.