Путин: и мне интересно, куда пошли эти миллиарды

В ходе ежегодной пресс-конференции президента России 17 декабря Владимир Путин обратил внимание на вопрос из Рязанской области.

Информагентство "МедиаРязань" пишет, что житель Рязани Владимир Коршунов спросил «Почему пациенты с коронавирусом лечатся за свой счет? Сказали, что бесплатно выдадут лекарства даже при подтвержденном диагнозе. Но это не так. Все, кого я знаю, лечатся за свой счет. Где деньги?».

Путин сообщил, что его тоже очень интересует этот вопрос, напомнив, что в регионы на эти цели выделено десять миллиардов рублей, из которых пять миллиардов предназначались на лекарства тем, кто лечится на дому.

«Знаю точно, что все деньги из федерального бюджета в Рязанскую область перечислены, — заявил Путин. — Почему там людям до сих пор не дают лекарственные препараты, непонятно. Обязательно с этим будем разбираться».