МЧС опровергает: никакого взрыва в модульной больнице не было
Министерство по чрезвычайным ситуацияя Азербайджана прокомментировало информацию о якобы взрыве в принадлежащей Медцентру министерства больнице модульного типа для больных коронавирусом.
В пресс-службе МЧС заявили, что распространившаяся информация не имеет никаких оснований: "В принадлежащей Медцентру министерства и расположенной в поселке Зых больнице модульного типа для больных коронавирусом никакого инцидента не происходило. К сожалению, некоторые СМИ распространяют ложную и клеветническую информацию без каких-либо разъяснений, не принимая во внимание семей и родственников людей, которые проходят лечение в этой больнице. Отмечаем, что никаких инцидентов или взрывов со смертельным исходом в больнице не было. МЧС призывает СМИ проявлять деликатность при распространении подобных новостей, не создавать путаницы и беспокойства в обществе, а также уточнять информацию в министерстве".