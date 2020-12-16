Испанская La Vanguardia об уничтожении азербайджанских городов и сел

Одна из самых популярных испанских газет La Vanguardia опубликовала репортаж своего корреспондента Хорхе Хуана Баньо, командированного в освобожденный азербайджанский город Агдам.

В статье под заголовком «Миллион азербайджанцев ждет возможности вернуться в родные земли» говорится, что 28-летняя оккупация азербайджанских земель закончилась после славной победы азербайджанской армии. Освобождены оккупированные земли Азербайджана, включая и древний азербайджанский город Шуша. Теперь на свои родные земли смогут вернуться все изгнанные азербайджанцы.

Автор отмечает, что армяне разрушили все жилые дома, а также памятники истории и культуры на оккупированных территориях. В результате армянской агрессии вандализму подверглись 300 городов и сел Азербайджана.

Подчеркивается, что инфраструктура на оккупированных территориях была разрушена вооруженными силами Армении и переселенными из Сирии и других стран армянами. Разрушены культурные и исторические памятники, плодородные земли приведены в непригодное состояние, а Агдам и Физули полностью уничтожены.