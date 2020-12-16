Путин: Эрдоган - это человек, который держит слово, мужчина

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган всегда держит данное им слово, пишет Вестник Кавказа.

"У нас расходятся часто взгляды с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Может, иногда противоположные взгляды", - признал российский лидер.

"Но это человек, который держит слово, мужчина. Он хвостом не виляет. Если он считает, что это выгодно для его страны, он идет до конца", - обратил внимание Путин, добавив, что эта черта очень важна, так как является элементом прогнозируемости и помогает понять, с кем имеешь дело.