Путин ответил на вопрос о новом президентском сроке

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что еще не решил, пойдет ли на новый президентский срок в 2024 году. Такую возможность он получил после изменения Конституции.

Спецкорресподент «Коммерсанта» Андрей Колесников спросил: «Оно того стоило?»

«Одно универсальное правило. Отвечая на этот вопрос, нужно понимать, пойдет на благо страны или нет. Если не пойдет, то не стоило, а если пойдет, то стоило»,— сказал российский президент.

«Не принял решение, пойду или не пойду в 2024 году», — отметил Владимир Путин, добавив: «Но что касается стабильного развития страны, это много стоит».

«Формально решение есть от народа, делать или не делать — посмотрю»,— сказал Путин.