Как сообщили haqqin.az в пресс-службе “Азеригаз», обеспечена подача газа в 140 домов в селе Юхары Неметабад, 39 домов в селе Гаджилар, 58 домов в селе Арабшеки, 83 домов в селе Ашагы Гобуустю, 185 домов в селе Гобуустю, 169 домов в селе Шыхлы, 74 домов в селе Малай, 328 домов в селе Мурсал, 143 домов в селе Еникенд Агдашского района. Кроме того, газифициарованы 56 домов в селе Джейранлы, 82 домов в селе Газбабалы Шабранского района и 185 домов села Машриф Сиязанского района.

Производственное объединение «Азеригаз» ведет интенсивную работу по завершению газификации в рамках газификации. Так, за последние пять дней газифицируются свыше трех тысяч частных домов.

Активная газификация частных домов проводится и в Баку с прилегающими населенными пунктами. Так, на днях были газифицированы 835 частных домов в новых жилых массивах в Ляиш Баглары и Новый квартал поселка Кюрдаханы Сабунчинского района. При этом, государственная программа подразумевала лишь 435 домов. Однако учитывая большое количество частных домов в массиве, и поступающие от граждан обращения, руководство «Азеригаз» приняло решение увеличить эту цифру в два раза.

Еще 97 частных домов получили газ в новых жилых массивах на территории поселка Зиря. Завтра природный газ поступит в 299 частных домов нового массива на территории поселка Маштага Сабунчинского района. На этой территории также изначально планировалась газификация лишь 90 абонентов, но, учитывая поступающие обращения, количество домов было увеличено в более чем три раза.

Государственная программа успешно реализуется и во втором самом крупном городе страны – Гяндже. Так, подача газа обеспечена в 258 домов нового массива в поселке Джавадхан и 138 домов в поселке Шихзаманлы.

Таким образом, в течение этой недели будет обеспечена подача газа в 3169 частных домов. Для обеспечения подачи газа в дома использовано около 300 км стальных труб и свыше 25 км полиэтиленовых труб.

В ПО «Азеригаз» также предупредили абонентов, что газификация может продолжиться несколько дней от объявленной даты, что связано с мерами безопасности.