Путин повторил про Карабах: «С точки зрения международного права это азербайджанские территории»

Напряженность, по его словам, длилась много лет. Однако президент России усомнился в том, что конфликт разгорелся из-за внешнего вмешательства.

Позиция Москвы по Нагорному Карабаху, как пояснил Путин, — урегулирование без кровопролития.

«Россия много лет исходила из того, что Азербайджану должны быть возвращены семь удерживаемых районов вокруг Карабаха. Кроме того, в регионе должен быть зафиксирован статус-кво. Позиция Турции основана на защите правого дела Азербайджана. Анкара настаивала на возвращении территорий Баку. Армения Карабах не признала, с точки зрения международного права, это азербайджанские территории», - заявил Путин.

Путин отметил, что стороны конфликта должны остановиться на тех позициях, где их "настигло" подписание трехстороннего соглашения. Он также отметил, что статус Карабаха должен остаться неизменным и решаться в будущем.