Спецслужбы опасаются массовых беспорядков в Армении

Служба национальной безопасности Армении распространила заявление, в котором предостерегает граждан от попыток дестабилизировать внутреннюю обстановку.

В сообщении говорится, что в Армении возникла реальная опасность массовых беспорядков. В связи с этим необходимо всячески воздерживаться от недопустимых действий, ставящих под угрозу жизнь и здоровье других людей, передает Sputnik Армения.

Отмечается, что СНБ Армении полностью контролирует ситуацию и полна решимости нейтрализовать любое поползновение в отношении государственности и конституционного строя.

