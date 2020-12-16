Путин: Увеличение миротворцев в Карабахе возможно только по договоренности с Азербайджаном и Арменией

В ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что единичные случаи нарушения перемирия в Карабахе останутся единичными.

По его словам, после достижения перемирия следующим этапом должно быть установление мира в регионе, раскрытие экономического потенциала.

Путин также ответил на вопрос о возможности увеличения количества миротворцев в Карабахе, это возможно, но только по договоренности со всеми сторонами.