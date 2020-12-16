Евросоюз продлил санкции против России
Страны Евросоюза продлили санкции против России еще на полгода. Об этом говорится на сайте объединения.
Антироссийские санкции будут оставаться в силе до 31 июля следующего года.
Страны Евросоюза продлили санкции против России еще на полгода. Об этом говорится на сайте объединения.
Антироссийские санкции будут оставаться в силе до 31 июля следующего года.
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