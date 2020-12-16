Турция направила гуманитарную помощь в Азербайджан
Турция оказала гуманитарную помощь Азербайджану и Боснии и Герцеговине, сообщает Anadolu.
Согласно информации, по линии турецкого общества Красного полумесяца в Азербайджан направлено семь, в Боснию и Герцеговину – две фуры с гуманитарным грузом.
Глава турецкого Красного полумесяца Керем Кынык отметил, что в состав гуманитарного груза входят продукты питания, предметы домашней утвари, средства индивидуальной защиты, зимняя одежда, медикаменты, лекарства, инвалидные коляски, игрушки и различные медицинские принадлежности для борьбы с коронавирусной инфекцией.
Глава турецкого Красного полумесяца отметил, что в основном гуманитарный груз распределяется среди жителей районов, пострадавших от атак ВС Армении в ходе 44-дневной войны, главным образом Физулинского, Тертерского, Бардинского районов, а также города Гянджи.