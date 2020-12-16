Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение «О выплате материальной помощи в связи с ущербом, причиненным гражданскому населению в результате начавшейся 27 сентября агрессии вооруженных сил Армении против Азербайджана».

Согласно распоряжению, Минфин и надлежащие местные органы исполнительной власти на основании списков, представленных Рабочими группами, должны в течение 10 дней осуществить выплату владельцам жилых домов или сделать перечисление на банковские счета (в том числе банковские карты) их законных представителей.

Отчет о результатах должен быть представлен в Кабмин.