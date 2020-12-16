Ильхам Алиев о поддержке со стороны Афганистана

Афганистан был одной из первых стран, которая оказала общественную поддержку Азербайджану. Как сообщает «АзерТАдж», об этом, в частности сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Афганистана Амануллахом Джейхуном.

«Хочу выразить признательность братскому Афганистану за поддержку нашей справедливой позиции в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Афганистан всегда занимал открытую позицию в вопросе территориальной целостности Азербайджана. Он всегда нас поддерживал и на уровне Президента, министра иностранных дел и других высокопоставленных чиновников подчеркивал, что территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена и правда на нашей стороне. В то же время мы ощутили эту поддержку и в ходе войны.

Афганистан был одной из первых стран, которая оказала общественную поддержку Азербайджану. Мы благодарны за это, весь азербайджанский народ знает это и высоко ценит. Мы считаем это символом братства и в то же время признаком уважения международного права. Потому что историческая правда и справедливость на нашей стороне. Международное право на нашей стороне. Нагорный Карабах – составная часть Азербайджана, и это признается так и международным сообществом. Восстановление нашей территориальной целостности и Победа в Отечественной войне, конечно же, продемонстрировали мощь нашего государства, волю азербайджанского народа и единство наших слов и действий. Таким образом, обещания, которые были даны азербайджанскому народу в связи с завершением войны и освобождением наших оккупированных территорий, и взятые в этой связи обязательства были выполнены», - отметил президент Ильхам Алиев.