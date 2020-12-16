Путин предостерег от переписывания истории

Переписывание истории пойдет во вред тем, кто этим занимается ради сиюминутных политических интересов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, передает РБК.

«Переписывание истории — оно делается в угоду сиюминутным политическим конъюнктурам, и, в конечном итоге, пойдет во вред тем, кто это делает. В том числе это касается героизации нацизма», — отметил российский лидер.

По словам главы российского государства, чтобы не допустить переписывания истории, Россия должна быть самодостаточной, сильной во всех отношениях, прежде всего в экономическом плане.