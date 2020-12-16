Министр Шахбазов: Азербайджан вносит свой вклад в обеспечение глобальной энергетической безопасности

Он отметил, что в настоящее время Азербайджан вносит свой вклад в обеспечение энергетической безопасности как на региональном, так и на глобальном уровнях, а историческая победа Азербайджана после 44-дневной войны раз и навсегда предотвратила угрозы энергетической инфраструктуре региона.

Азербайджан является одной из немногих стран в мире, которая полностью обеспечивает свои потребности в энергии и считается важным экспортером энергии в мире. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, об этом сказал председательствовавший на 31-ом заседании Энергетической Хартии министр энергетики Парвиз Шахбазов.

В то же время министр высказал свое мнение о тенденциях, вызовах в области энергоэффективности на международном уровне, роли инвестиций и инноваций в их решении, отметив, что эффективное использование энергоресурсов актуально и для Азербайджана.

«В нашей стране определены цели, связанные с использованием возобновляемых источников энергии и энергоэффективностью, выбрана цель к 2030 году сократить выбросы парниковых газов в окружающую среду на 35 процентов, довести долю возобновляемых источников энергии в мощности для производства электроэнергии до 30 процентов», - подчеркнул Парвиз Шахбазов.

Министр проинформировал о мерах, предпринимаемых в этом направлении в нашей стране, довел до внимания, что при поддержке Международной Энергетической Хартии подготовлен новый законопроект “Об эффективном использовании энергоресурсов и энергоэффективности”, а также ведется работа по подготовке плана действий и других законодательных актов второго уровня в соответствующей области.

Отметим, что 16-17 декабря под председательством Азербайджана в формате видеоконференции состоялось 31-е заседание Конференции Энергетической Хартии.

В мероприятии, продолжавшемся два дня, приняли участие около 100 представителей из более чем 30 стран и ряда международных структур.

В первый день мероприятия были рассмотрены процедурные вопросы организации, а во второй день состоялось заседание министров на тему "Энергоэффективность для всех: инновации и инвестиции".

На заседании министров были затронуты вопросы создания и регулирования эффективных механизмов совместных государственно-частных инвестиций для поддержки и финансирования инноваций, связанных с энергетическим переходом, устойчивыми энергетическими технологиями, инновациями, энергетическими инвестициями, создания инновационных энергетических фондов, повышения роли государственных закупок в энергоэффективности, создания национальных институтов государственной поддержки инноваций.