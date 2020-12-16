Минтруда поддержало семью еще одного героя Отечественной войны

Как сообщили haqqin.az в министерстве, Эльнур отправился на войну добровольцем и был ранен в одном из сражений, сейчас находится на лечении в госпитале. Представители министерства посетили его семью. Она живет в Гарадагском районе Баку и состоит из трех членов: Эльнура, его матери и сестры. Мать получает пособие по старости, а сестра не работает. Если она захочет работать, ей будет предложена подходящая работа.

По окончании лечения Эльнура ему будет присвоена группа инвалидности, после чего он будет получать ежемесячную Президентскую стипендию и пенсию по инвалидности, если его стаж работы не позволит этого, получит пособие. Также ему будет выплачена единовременная компенсация в соответствии с группой инвалидности. Компенсация за инвалидность по I, II и III группам составляет 8800 манатов, 6600 манатов и 4400 манатов соответственно. Он также будет участвовать в реабилитационных программах министерства.

До войны Эльнур работал в одной из компаний-подрядчиков в поселке Алят. По завершении лечения ему будет оказана помощь в трудоустройстве.