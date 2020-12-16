Минобороны: Среди военнослужащих и раненых нет инфицированных COVID-19

Во время войны и в настоящее время среди военнослужащих случаев заражения вирусом COVID-19 не зарегистрировано. Об этом сказал замначальника Главного управления медицинской службы Министерства обороны Азербайджана, полковник Эльхан Ибрагимов, сообщает пресс-служба Минобороны.

Полковник сказал, что в данном направлении было налажено тесное сотрудничество между Министерством обороны, TƏBİB и Министерством здравоохранения.

«В результате принятых мер процент заражения COVID-19 среди военнослужащих во время войны и сейчас равен нулю. В настоящее время среди раненых также нет инфицированных. Медперсонал Минобороны оказывает им круглосуточное обслуживание», - добавил Эльхан Ибрагимов.