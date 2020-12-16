Инара Рафикгызы, собкор 19:21

Свою страницу в летопись Отечественной войны вписал и 22-летний Турал Худиев. Он отважно сражался на карабахском фронте и погиб в последний день боев.

В 1993 году, после оккупации Агдама армянскими войсками, родители Турала, как и тысячи других наших соотечественников, стали вынужденными переселенцами и нашли приют в Баку. О зверствах армян в Первой Карабахской войне Турал слышал от своих родителей – непосредственных участников событий. А дядя Турала – Худу Худиев стал шехидом в той войне. Турал Худиев жил с сознанием, что придет время и врага прогонят с азербайджанской земли. Но для этого надо готовится каждому, чтобы воевать умело и беспощадно. Примером для него были Национальные герои Азербайджана Аллахверди Багиров, Асиф Магеррамов, Альберт Агарунов и другие, портреты которых он развесил в своей комнате. После окончания средней школы Турал поступил в Азербайджанский технический университет. За годы учебы парень стал любимцем и преподавателей и одногруппников. После третьего курса Турал взял академический отпуск и в апреле 2019 года отправился на военную службу. После принятия присяги Турал проходил службу в Агджабеди, а затем его отобрали для службы в Силах специального назначения, тем самым осуществив мечту парня – освоить искусство сражения. С гордостью сообщив родителям, что его взяли в спецназ, Турал сказал им, что он теперь по праву может носить берет бойца спецназа, который давно хранил.

С первых дней Отечественной войны Турал мужественно и храбро воевал на передовой. Однажды он вместе с другом через территорию, занятую армянами, доставил продовольствие своим боевым товарищам. Мама Турала – Рена ханум медсестра, и то, чему она всегда учила его, очень помогло потом, на войне. Он оказывал первую медицинскую помощь своим товарищам прямо на поле боя, чем спас жизнь многим из них. В бою за село Дашалты Турал перевязал и вынес с боя нескольких раненых бойцов. В ходе операции по освобождению Шуши Турал проявил настоящий героизм. В этой битве, которая войдет в мировую военную историю, именно Турал стал одним из тех, кто, поднявшись в город по неприступным скалам, атаковал армян в их тылу. Однако 8 ноября храбрый спецназовец, не получивший за 44 дня боев ни царапины, был тяжело ранен осколком минометного снаряда. Несмотря на усилия военврачей, спасти парня не удалось. Турал стал шехидом в последнем сражении войны.