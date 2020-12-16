Отдел спорта 20:13

3-кратный чемпион мира и Европы Гаджи Алиев (65 кг) уступил в полуфинале Кубка мира представителю Венгрии Исмаилу Мусукаеву – 6:7. Уступая по ходу поединка со счетом 1:6, Гаджи смог восстановить равновесие и был близок к итоговой победе, но «челлендж» не был принят судейским корпусом. В финал удалось пробиться Ахмеднаби Гварзатилову (61 кг). В полуфинале он со счетом 8:1 победил Мухамеда Икромова из Таджикистана. Чуть позже Шамиль Зубаиров (97 кг) поборется в полуфинале с белорусом Александром Хуштиным. * * * 19:27 В Белграде продолжается Кубок мира по борьбе.

Сегодня будут разыграны первые комплекты медалей в вольной борьбе. В 21:00 по бакинскому времени начнется финальный блок, в ходе которого за бронзу поборются три представителя Азербайджана – Гитиномагомед Гаджиев (70 кг), Гаджимурад Магомедсаидов (92 кг) и Джамаледдин Магомедов (125 кг). Гаджиев в 1/8 финала победил соперника из Кувейта (10:0), но затем уступил со счетом 0:6 турку Хайдару Явузу. В утешительной сетке Гитиномагомед легко одолел борца из Румынии (8:0) и оспорит бронзу в поединке с Исламбеком Орозбековым из Кыргызстана. Магомедсаидов стартовал с уверенной победы над представителем Сербии (11:0). В четвертьфинале был побежден испанец (5:2), однако в полуфинале Гаджимурад в упорной борьбе уступил молдованину Георгию Рубаеву. В схватке за 3-е место его соперником будет турецкий борец Эрхан Яйладжы. Наш супертяж Джамаледдин Магомедов в 1/8 финала взял верх над Октаем Гюнгерем из Турции (4:2), а в четвертьфинале уступил поляку Роберту Барану (0:4). После победы в утешительной схватке над аргентинцем Катриэлем Муриелем (10:0) Джамаледдина сегодня ждет встреча с Айалом Лазаревым из Кыргызстана. Помимо этого сегодня наш ждут еще три полуфинала с участием азербайджанских борцов. 3-кратный чемпион мира и Европы Гаджи Алиев (65 кг) победил в 1/8 финала действующего чемпиона мира россиянина Гаджимурада Рашидова (4:0). При счете 4:0 российский борец не смог продолжить борьбу из-за травмы.

Далее Алиев одолел киргиза Эрназара Акматалиева (6:4). Полуфиналы начнутся сегодня в 19:45. В поединке за выход в финал Гаджи Алиева ждет представитель Венгрии Исмаил Мусукаев. Ну а финал состоится завтра.