Посол: Азербайджан может стать частью программы США The Clean Network

Азербайджан может присоединиться к программе США The Clean Network и стать ее частью. Об этом сказал посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер в ходе конференции World Net Summit, организованной в рамках "Недели инноваций".

По словам посла, данная программа была запущена с целью предотвращения незаконной передачи данных, инициатива создана для безопасного использования возможностей 5G и защиты от ненадежных операторов.

Литценбергер подчеркнул, что в рамках "Недели инноваций", которая пройдет в следующем году, партнерство между США и Азербайджаном для создания устойчивой инновационной экосистемы станет более тесным.