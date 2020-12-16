Важные дипломатические переговоры Азербайджана с Ираном

14-16 декабря в Нахчыванской Автономной Республике c целью обсуждения мероприятий, предусмотренных для выполнения сторонами договора «О строительстве и эксплуатации гидроэлектростанций Ордубад и Маразад», а также договора «О сотрудничестве между правительствами Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран по продолжению строительства гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз, их эксплуатации в сфере энергетики и использования водных ресурсов» была проведена очередная встреча соответствующих технических комиссий.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве энергетики, главной темой обсуждения на заседаниях были работа, проделанная Исламской Республикой Иран на платформе «Худаферин», уточнение ущерба, нанесенного затопленным водой территориям Азербайджана и другие вопросы.

В рамках встреч также был проведен повторный осмотр территории, на которой ведется строительство гидроэлектростанции «Ордубад», проведены обширные обсуждения в связи с ускорением процесса строительства.

В то же время был проведен обмен мнениями по возможностям сотрудничества в связи со строительством ГЭС «Маразад».

Планируется продолжить встречи.